Клімкін відреагував на осквернення пам’ятника на Львівщині

Інцидент із руйнуванням пам’ятника полякам у селі Гута Пеняцька, загиблим під час Другої світової війни, не викличе погіршення відносин між Україною та Польщею. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

«Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані», – наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, на Львівщині невідомі розгромили пам’ятник полякам, які загинули від рук нацистів в 1944 році. Посол України в Польщі Андрій Дещиця засудив знищення пам’ятника. Польській посол в Україні Ян Пєкло повідомив, що Польща збирається направити Україні ноту протесту.