Іноземець, якого обікрали на Львівщині, поцупив з магазину продукти

Іноземця, у якого зловмисники забрали особисті речі та гроші, того ж дня затримали у супермаркеті за крадіжку продуктів харчування

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Самбірського відділу поліції звернувся 57-річний іноземець, котрий прибув в Україну до родини у місто Новий Калинів на святкування Різдва. Чоловік заявив, що під час розпивання спиртних напоїв невідомі чоловіки вкрали в нього гроші та особисті речі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Проте на цьому пригоди туриста не закінчились. У Самборі він зайшов до місцевого супермаркету і намагався винести в обхід каси м’ясні та молочні вироби на загальну суму майже двісті гривень, однак його затримали працівники охорони, які зателефонували до поліції.

За цим фактом також відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.