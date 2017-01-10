Голова ЛОДА та Генконсул Республіки Польща засудили акт вандалізму у Гуті Пеняцькій

За фактом пошкодження пам’ятного знака відкрито кримінальне провадження

У віторок, 10 січня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Вєславом Мазуром. Під час зустрічі сторони засудили акт вандалізму, який трапився в Гуті Пеняцькій (Бродівський район), де вандали зруйнували меморіал жертвам цивільного населення під час Другої світової війни.

Олег Синютка засудив акт вандалізму, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії, та висловив запевнення, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль, щоб розслідувати акт вандалізму та виявити зловмисників.

Зараз на місці працює оперативно-слідча група. Окрім того, у Гуту Пеняцьку спільно виїхали представники Генерального консульства та Львівської ОДА.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом пошкодження пам’ятного знака жертвам трагічних подій 1944 року відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.