Для незрячих діток у Львові організовують “Різдвяну казку”

Упродовж 10–13 січня Львівський обласний осередок ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» спеціально для незрячих дітей семи і восьми років, які навчаються на інклюзивній формі в різних містах України, організовує «Різдвяну казку у Львові»

Як розповіла Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка», незрячі дітки зможуть відвідати прем’єру вистави з тифлокоментарем «Різдвяна історія», спробують пограти на органі та почастуватись філіжанкою львівської кави і самостійно зробити замовлення завдяки меню шрифтом Брайля. Також – побувають на екскурсії з тифлокоментарем і «випадково» зустрінуться зі Святим Миколаєм, візьмуть участь у вертепі, завітавши в гості до всіх Ротарі-клубів одразу.

«Доволі насичена програма передбачає і низку несподіванок, які поки що залишаються таємницею для дітей, і ознайомлення з тим, як саме створюються мультики для незрячих і як відбувається публікація книг шрифтом Брайля. До підготовки «Різдвяної казки у Львові» долучились актриса Олександра Бонковська, органістка Олена Мацелюх, акторка Тетяна Сторожук, актор Олександр Нарчук, звукорежисер Ярослав Босий. Сподіваємось, таємниці та сюрпризи, які очікують дітей протягом чотирьох днів поспіль, запам’ятаються їм надовго», – зазначила Оксана Потимко.