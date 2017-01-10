Цьогоріч впродовж Різдвяних свят у Львові зареєстровано меншу кількість звернень з вуличними травмами, ніж торік

Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, впродовж 6-9 січня у травмпункти лікувальних установ з травмами, отриманими на вулицях міста, звернулось 213 осіб, з них 41 особа були госпіталізовані. Минулого року за цей період було 319 звернень, госпіталізовано – 46 осіб.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Аби уникнути травматизму, управління охорони здоров’я міста нагадує мешканцям бути дуже обережними у таку пору року та носити взуття, відповідне до погодних умов.

«Нагадуємо мешканцям, що у період, коли падає сніг і виникає ожеледиця, потрібно бути дуже обережними. Передусім треба підбирати зручне широке взуття з неслизькою підошвою, бути сконцентрованим і при ходьбі не тримати руки в кишенях, бо скованість збільшує ймовірність падіння. Водночас одяг має бути вільним і легким, не закривати простір перед ногами», – нагадують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.