Чиновник ЛОДА рапортує про економію понад 332 млн грн завдяки системі Prozorro

У 2016 році розпорядники бюджетних коштів, які здійснюють діяльність на території Львівської області у системі державних закупівель “Prozorro” провели 8,4 тис закупівель на суму 8,6 млрд грн, економія коштів – 332,4 млн грн.

У тому числі проведено 1,8 тис тендерів на суму 7,7 млрд грн та 6,6 тис допорогових закупівель на суму 0,9 млрд грн.

Про це повідомив директор департаменту економної політики Львівської облдержадміністрації Роман Филипів.

“Прозора система допорогових закупівель розпочала діяти у підпорядкованих структурах з 1 червня 2016 року відповідно до доручення голови облдержадміністрації, яке зобов’язує розпорядників бюджетних коштів проводити до тендерні закупівлі на електронних майданчиках”, – зазначив Роман Филипів.

За його словами, з 1 червня і до сьогодні у системі “Prozorro” розпорядники бюджетних коштів структурних підрозділів районних державних адміністрацій та міст обласного значення здійснили понад 1 тисячу допорогових закупівель на суму 82,7 млн грн. При цьому економія бюджетних коштів за результатами закупівель складає 11,9 млн грн, тобто 12,5%.

Основними предметами закупівель були продукти харчування – 26% від усіх закупівель, послуги з поточних робіт (18%), оргтехніка, меблі, ліки (14%), спорттовари та паливно-мастильні матеріали (7%).

Серед міст обласного значення найбільше допорогових закупівель здійснили міста Львів – 325 закупівель на суму 37,7 млн грн,економія – 5,3 млн грн, або12%, Червоноград – 18 закупівель на суму 1,9 млн грн, 0,1 млн грн економії або 4% та Дрогобич – 18 закупівель на суму 0,4 млн грн, 0,04 млн грн або 9% економії бюджетних коштів.

Серед районів області найбільше закупівель провели: Яворівський район – 100 закупівель на суму 7,6 млн грн, 1,4 млн грн економії або 15% від запланованих коштів, Золочівський район – 74 закупівлі на суму 3 млн грн при 0,5 млн грн або 14% економії, Буський район – 66 закупівель на суму 3,3 млн грн при 0,4 млн грн економії, або 12%, Миколаївський район – 63 закупівлі на 3,3 млн грн, 17% економії, що в сумі складає 0,7 млн грн та Сокальський район – 47 закупівель на суму 3,8 млн грн. при 0,3 млн грн або 6% економії.