Біля українсько-польського кордону затримали чоловіка зі зброєю (фото)

Громадянина України зі зброєю виявили минулої доби неподалік кордону прикордонники Львівського загону

Про це “Львівську газету” повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Прикордонний наряд відділу «Белз» зупинив невідомого у лісовій місцевості за 150 м від лінії державного рубежу. При собі житель прикордоння мав мисливську зброю – рушницю ІЖ-58 та 3 набої до неї.

За порушення прикордонного режиму за ст. 202 КУпАП на порушника складено адмінпротокол та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170 гривень.

Крім того, буде скеровано повідомлення у відповідні органи про притягнення цього громадянина до відповідальності за ст. 85 та 191 КУпАП.