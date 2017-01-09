Завтра стартує реєстрація на пробне ЗНО

У вівторок, 10 січня, розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це “Львівська газета” дізналася із повідомлення на сайті УЦОЯО.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Вартість участі у пробному ЗНО у 2017 році з одного предмета становить 129 гривень.

Безплатним пробне ЗНО з одного предмета буде для дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів. Їх реєструватимуть місцеві органи управління освітою.

Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводитиметься з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 квітня. А 8 квітня можна буде випробувати свої знання з іншого предмету на вибір: історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Зареєструватися на пробне тестування можна з 10 по 31 січня. Для цього слід заповнити заявку на сайті ЛРЦОЯО.

Учасникам, які найшвидше зареєструються на пробне ЗНО-2017, кваліфіковані екзаменатори перевірять відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. Бонус отримають 100 перших зареєстрованих учасників з української мови і літератури, 200 – з англійської мови, 300 – з математики.

Нагадуємо, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.