Запрошуємо відвідати святкові події у ТЦ «Роксолана»!

Свято Різдва чекають з нетерпінням як дорослі, так і малеча. Воно несе радість та веселощі, тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє.



Звичаї святкування передаються від покоління до покоління. Мабуть, найяскравішою традицією є Вертеп, в якому багато колоритних дійових осіб та почесне носіння Різдвяної зірки.

ТЦ «Роксолана» цінує та підтримує давні традиції святкування Різдва. Тож ми підготували для львів`ян та гостей міста кілька різдвяних подій. Радо запрошуємо усіх-усіх завітати до нас у цей святковий час: будемо веселитися, забавлятися та колядувати разом!

10 січня, о 15.00, площа перед ТЦ «Роксолана»

Запрошуємо на святковий Вертеп творчого колективу Львівської дитячої залізниці. Юні актори підготували патріотичний сценарій, у якому замість трьох царів – три князі: Данило Галицький, Ярослав Мудрий та Володимир Великий, також є Січовий стрілець, Козаки, Воїн. Цей Вертеп про народження Христа та Україну.

Виступ триватиме годину.

11 січня о 17.00, арт-простір ТЦ «Роксолана», 4 поверх

Чому ми так любимо казки? Мудрі й повчальні, про минуле чи майбутнє, смішні чи навіть страхітливі – проте, всі вони дуже щирі і дають можливість нам повірити у диво.

Тому запрошуємо на відкриття виставки дитячих картин – «Казки на ніч» у арт-просторі ТЦ «Роксолана». Представлені роботи створені учнями 3 – 6 років мистецької студії школи «Монтессорі». На цих картинах тварини можуть мати хитрий вигляд, чи носити взуття, люди проявляють чудеса акробатики, а в лісах ростуть фантастичні дерева.

То ж загляніть у «Казки на ніч» і спробуйте розгадати у них цілий дитячий світ!

12 січня о 15.00, площа перед ТЦ «Роксолана»

Запрошуємо на новорічну дитячу музичну виставу – «Казки зачарованого лісу». Весела та лірична театральна постановка перенесе нас у чарівний світ лісових звірят, фей та до Святого Миколая.

Дитячу казку ставитимуть вихованці школи театрального мистецтва «У cвіт разом» спільно з Даною М. Сама ж школа навчає діток віком від 6 до 16 років за багатьма мистецькими дисциплінами. І кожного року у святковий час юні вихованці презентують свої вміння у цікавих театральних мюзиклах-постановках. На Вас чекатимуть веселі зимові пісні, колядки та забави, що зацікавлять не лише діток.

Дійство триватиме годину.

Бажаємо усім веселого та щасливого Різдва!

ТЦ «Роксолана»!