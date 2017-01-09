Як у Львові встановлювали Дідуха (фоторепортаж)

6 січня у Львові, на площі Яворського, що навпроти Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, встановили Дідуха – символ Різдва і достатку

Його висота становить понад три метри, і скомпонований він зі 150 маленьких снопів та прикрашений різнобарвними стрічками.

Урочистості розпочалися ходою з площі Ринок, у якій вже традиційно взяли участь дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце», співаки хору «Гомін», працівники львівської міськради, учасники АТО з родинами, львів’яни та гості міста.

Львівський Дідух упродовж всіх зимових свят прикрашатиме наше місто, символізуючи затишок, святковість, достаток.

Фото Володимира Дубаса