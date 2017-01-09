В аеропорту “Бориспіль” та “Харків” виявлено іноземців, розшукуваних Інтерполом

Одного з чоловіків оголосили в міжнародний розшук за шахрайство, іншого – за грабіж

У неділю, 8 січня, в аеропорту Харкова співробітники ДПСУ виявили громадянина Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі. Ще одного іноземця затримали в аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як стало відомо, правоохоронці виявили першого іноземця під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу “Харків – Тель-Авів”. “Відносно 58-річного чоловіка спрацювала база даних Інтерполу”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство. Прикордонники одразу затримали чоловіка.

Другого іноземця прикордонники затримали, здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва до Лондона. Цього разу база Інтерполу спрацювала відносно громадянина Республіки Білорусь. “Чоловік перебував у міжнародному розшуку за грабіж”, – зазначили в ДПСУ.