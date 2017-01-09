У Львові відбудеться міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків пам’яті Олексія Дем’янюка

Наступної суботи, 14 січня, у легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у м. Львові (вул. Клепарівська, 39-А) відбудеться ХVIІІ міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків “Меморіал Олексія Дем’янюка”.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

За словами заступника начальника управління Оксани Вацеби, особливістю “Меморіалу Олексія Дем’янюка” є те, що участь у турнірі беруть як юні спортсмени-початківці, так і відомі легкоатлети – учасники і призери Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи. Щороку ці змагання збирають близько 100 учасників.

У “Меморіалі-2017” попередню згоду на участь дали провідні атлети-стрибуни з України, Грузії, Хорватії, Угорщини та Білорусі. Серед них: переможець командного чемпіонату Європи 2011 року, учасник Ігор двох Олімпіад, львів’янин Дмитро Дем’янюк, учасниці Ігор Олімпіади в Ріо-де-Жанейро – чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року Юлія Левченко та призерка чемпіонату Європи 2015 року серед молоді Ірина Геращенко, а також чимало інших відомих стрибунів.

За словами організаторів у програмі змагань – юнацький та юніорський турніри зі стрибків у висоту, Гран-прі серед жінок та чоловіків.

Окрім того, серед глядачів проведуть благодійний розіграш призів від партнерів змагань.

Розклад змагань:

12:00 – 16:00 – стрибки у висоту (юнаки 2002-2003 р.н; дівчата 2002-2003 р.н.);

13:30 – стрибки у висоту (юнаки 2000-2001 р.н., дівчата 2000-2003 р.н.);

15:00 – стрибки у висоту (юніори 1998-1999 р.н; юніорки 1998-1999 р.н.);

16:20 – урочиста церемонія нагородження (висота – юнаки, дівчата, юніорки, юніори);

17:00 – стрибки у висоту (Гран-прі – чоловіки, жінки);

19:00 – урочиста церемонія нагородження (Гран-прі жінки, чоловіки);

В розкладі можливі зміни.

Довідково:

Змагання “Меморіал Олексія Дем’янюка” започатковані у 1999 році, в пам’ять про відомого львівського легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу, учасника Ігор Олімпіади 1980 року. Першими переможцями змагань були В’ячеслав Тиртишник (Київ) та Орися Мальчин (Львів).