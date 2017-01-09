У Львові на маршрути виїхало 278 автобусів

Станом на 9.00 9 січня в місті курсують 278 автобусів

Як повідомили в ЛКП АТП №1, станом на 09.00 9 січня на маршрути виїхало понад 100 автобусів. Випуск триває. За інформацією управління транспорту, станом на 09.00 год на маршрути виїхало 47 автобусів АТП 14630, 34 автобуси «Успіх БМ», 53 автобуси «Міра і К» та 43 автобуси «Фіакр». Відтак, загальна кількість автобусів на маршрутах становить 278 машин.

«Сьогодні станом на 09.00 на маршрути виїхав 101 автобус. Випуск триває. Вчора станом на 08.15 було 73 автобуси, станом на 09.30 випуск машин становив 86 автобусів. Наше підприємство працює у програмі «МікроГіс», ця інформація інколи не сприймається програмою СофтСерв, тому дані зі системи он-лайн GPS не завжди відповідають дійсності, інколи у цій системі є збій», – повідомили в АТП №1.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», зараз на маршрутах курсує 62 трамваї та 42 тролейбуси.