У Львові легковик врізався у стовп – троє травмованих

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня, о 06:32, у м. Львові, на вул. Зеленій.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в’їхав в бетонний стовп. У результаті ДТП постраждали три особи,із них одна дитина.

Водія та пасажира автомобіля – обоє 1990 року народження, жителі м. Львова – госпіталізовано у Восьму міську клінічну лікарню. Дитину – 2000 року народження, житель м. Львова – госпіталізували у міську дитячу клінічну лікарню.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.