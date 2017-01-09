У Львові курсує майже 77% автобусів від запланованого

Перевізники надалі розігрівають машини у боксах, тож кількість транспорту буде збільшуватися

Станом на 12.00 9 січня у місті на маршрутах працює 331 автобус з 431 запланованого. Отож, випуск становить майже 77%.

Про це повідомили в управлінні транспорту.

«Станом на 12.00 на маршрути виїхав 331 автобус. План на сьогодні становить 431 автобус. Перевізники продовжують розігрівати машини у боксах та збільшувати випуски. Продовжуємо моніторити ситуацію», — зазначив Віктор Щир, начальник управління транспорту ЛМР.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», на маршрутах працює 56 трамваїв та 41 тролейбус, що становить майже 82% від плану.