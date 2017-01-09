У Львові 53-річний чоловік кинувся під поїзд

З діагнозом “травматична ампутація лівої гомілки” його було госпіталізовано

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Шевченківський відділ поліції 8 січня, о 15.35, надійшло повідомлення від чергового залізниці про те, що на вулиці Вінниця у Львові поїзд “Хюндай” сполученням Львів-Дарниця здійснив наїзд на чоловіка. З діагнозом “травматична ампутація лівої гомілки” потерпілого було госпіталізовано.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу травмованого – ним виявився 53-річний львів’янин.

Як попередньо з’ясували поліцейські, чоловік сам кинувся під поїзд.

За цим фактом проводять перевірку, правоохоронці з’ясовують обставини події.