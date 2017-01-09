У лікарнях Львова перебуває 12 осіб з переохолодженням

Медики нагадують, як уникнути переохолодження

Як повідомив головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, станом на сьогодні в лікарні перебуває 8 осіб з переохолодженнями. Усім надають необхідну медичну допомогу. У лікарні швидкої медичної допомоги є 4 пацієнти – їхній стан здебільшого легкий.

«Зі суботи на неділю до нас поступило чотири пацієнти з переохолодженням. Вчора було одне звернення, але амбулаторно. Сьогодні поступив один пацієнт з переохолодженням. Загалом зараз у нас на лікуванні 8 осіб», – розповів Василь Обаранець.

У лікарні швидкої допомоги з переохолодження перебувають чотири пацієнти.

«Зараз у нас на лікуванні 4 пацієнти, троє поступило на Різдво і один – за останню добу. Усі випадки без особливих проявів, є легкі випадки обморожень», – зазначив Сергій Федоренко, заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги.

«Обмороження – дуже підступна річ, адже термічну травму можна отримати і при відносно не сильному морозі. Усе залежить від організму. Можна обморозити пальці й за 20 хвилин при мінус 5 градусах. Найчастіше обморожуються перевтомлені та п’яні.

Важливо пам’ятати, що коли вам доводиться довший час перебувати на вулиці в морозну погоду, у жодному разі не стійте на місці! Притупцьовуйте, ходіть, пострибайте, тріть рука об руку. Ховайтеся від вітру. Якщо є можливість — станьте на сходи чи асфальт без льоду.

Найшвидше обморожуються пальці на руках і ногах, потім вушні раковини, ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти, при глибокому обмороженні за добу і почорніти. Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, поїсти, випити якомога більше рідини — будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла прикладіть теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження.

Так само важливий одяг – одягайтеся кількома шарами (майка, гольф, светр). Вдягайте теплі рукавиці, піднімайте комір, беріть шарф. Взуття бажано натуральне, вільне, із теплою вкладкою», – розповів Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні.

Обмороження – це ушкодження, викликане місцевим переохолодженням тканин організму. Розвитку відмороження сприяє вологе повітря та вітер. Відмороження може статися: взимку – при сильному морозі, при теплій зимовій погоді; навесні або восени – при температурі вище нуля. Небезпека одержати відмороження залежить від шкідливого впливу низьких температур, порушення нормального кровообігу (тісне взуття, нерухомість) та інших причин.

Небезпечний мороз для ослаблених, утомлених, голодних, хворих людей.

Легко піддаються впливу холоду особи в стані алкогольного сп’яніння.

Найчастіше піддаються впливу холоду периферичні частини тіла: пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки.

Навпаки, поліпшення кровообігу, перешкоджає відмороженню.

Рух на холоді (ходьба, біг) посилює кровообіг, зігріває тіло, протидіє шкідливому впливу холоду.

Ступені відмороження тканин:

І ступінь – почервоніння, набряк тканин;

ІІ ступінь – утворення пухирів, заповнення каламутною рідиною;

ІІІ ступінь – омертвіння шкіри та утворення струпа;

ІV ступінь – омертвіння частини тіла.

Як можна уникнути обмороження:

Загартовуйте поступово організм і приручайте його до холоду: ранкова фізична зарядка, повітряні ванни, заняття спортом. У профілактиці відморожень це має велике значення.

Утримуйте взуття завжди у справному стані та сухим. Взуття повинне не здавлювати ногу.

Будьте уважні до одягу. Одяг повинен бути щільним, легким, не стискувати рух.

Змажте лице і руки несолоним салом, риб’ячим жиром або жирним кремом у морозну, а особливо, у вітряну погоду.

Рухайтесь. Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла.

Не торкайтесь оголеною шкірою до металевих предметів у морозну погоду, це може викликати швидке відмороження.

Перша медична допомога при відмороженнях:

Помістіть постраждалого з будь-яким видом відмороження в тепле приміщення.

Дайте постраждалому гарячий чай, каву або вино.

Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, чистою рукою до почервоніння і появи поколювання.

Розітріть відморожену частину тіла спиртом, горілкою або одеколоном. Якщо їх немає, розтирайте м’якою рукавичкою, хутряним коміром або сухою фланеллю. Не можна розтирати снігом, тому що сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки та ушкоджує шкіру.

Заставте постраждалого під час розтирання намагатися рухати ушкодженою кінцівкою.

Розтирання заборонене, якщо з’явилось припухання відмороженого місця або пухирі. Покладіть на відморожене місце пов’язку з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.