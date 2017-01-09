У Дніпрі дві іномарки з водіями в салоні провалилися під лід

Рятувальники встигли вчасно і витягли машини разом з кермувальниками.

У Дніпрі два автомобілі провалилися під лід в річку. Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева, передає “Громадське радіо”.

Як зазначається, підрозділ місцевих рятувальників витяг ці автівки на берег. Виявилося, що водії машин – живі.

“Як вони там опинились — загадка навіть для нас. Вони сказали, що не знають як вони там опинились. Вже по факту ми дістали один автомобіль марки Reno, інший – Volkswagen. Дістали з глибини 70 см. Люди всі живі, з ними все добре”, – зазначила Гречіщева.

Як повідомили рятувальники, в автомобілях перебували тільки водії.