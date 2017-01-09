У бориславській церкві зберігаються мощі 700 святих

У церкві Святої Анни, що в Бориславі, зберігаються нетлінні останки… понад 700 святих світу. З їх допомогою віряни вимолюють здоров’я і заступництво від родинних негараздів

Борислав став одним з найбільших паломницьких центрів світу. Місцева церква об’єднала останки провідників Божих багатьох віросповідань (православ’я, католицизму) від найдавніших цивілізацій до сьогодення. Окрім священних останків, у храмі зберігається риза, хустина, волосся Богородиці, фізична кров Ісуса Христа, єлеї, освячені на мощах святих. Щосуботи (окрім свят) після Служби Божої священики проводять таїнство єлеопомазання та оздоровчі молитви. До голови кожного вірянина прикладають мощовик з краплинами фізичної крові Господа. Блаженні реліквії привіз з Ватикану парох Української греко-католицької церкви Святої Анни, доктор богослов’я, отець Роман Василів. Випадки зцілення люди записують у Книгу відгуків і підтверджують медичними довідками.

Свого часу церкву відвідав зокрема екс-президент України Віктор Ющенко, батько нинішнього Президента України Петра Порошенка. Про церкву Святої Анни вперше я почула від працівниці однієї з державних установ Львова. «Кілька років тому на моїй руці з’явилася «мертва кістка», – розповідала жінка. – Не боліла, але, погодьтеся, неприємно, коли на руці вип’ячується ґуля. І коли мій чоловік (телеоператор) знімав репортаж про храм Святої Анни, я поїхала з ним. Поки чоловік знімав сюжети, я молилася і прикладала долоні до мощовиків з останками святих, а найперше – до Животворящого Хреста. За деякий час «мертва кістка» почала зменшуватися і, на мій подив, зникла».

Франциск Салезький – покровитель журналістів

Входжу до храму – і мої очі розбігаються. Так багато невеличких дерев’яних мощовиків бачу вперше. На кожному – зображення святого, ім’я та капсула з його нетлінними останками (манюсінькими частинками кісток, нігтів, волоссям, краплинами крові). На багатьох мощовиках зазначено покровительство святого і прохання, які в нього найкраще вимолювати. Найперше, що впадає у вічі – Животворящий хрест Ісуса Христа, одна з найбільших святинь храму. На ньому, на переконання більшості християн, був розп’ятий Ісус.

“Імператриця Олена знайшла на Голгофі три хрести, – розповідає отець Роман Василів. – На кожний єпископ Макарій клав покійника, і лише на одному з хрестів він ожив. Ось чому Хрест називають Животворящим. За його допомогою в нашому храмі зцілилося багато паломників. Колишній директор місцевого училища прикладав руки до Животворящого Хреста і молився. За якийсь час позбувся ґулі на голові. Велику силу має також ікона Пресвятої Богородиці. Ось приклад. Приходить жінка і показує скерування в онкологічний центр на операцію. Порадив молитися до ікони Богородиці. Потім дізнаюсь: хвороба відступила, а жінка уникла оперативного втручання”.

В окремому мощовику – мощі царського роду: Йоакима та Анни (батьків Марії, дідуся і бабусі Ісуса Христа), риза обручника Йосифа, мощі священичого роду Старого Заповіту: Захарія і Єлисавети та Івана Хрестителя. От мощів батьків Ісуса – Марії та названого батька Йосифа – не існує. Чому? Правдоподібно, що Ісус забрав на Небо не лише матір свою, а й названого батька. Тому замість мощів у храмі зберігаються їхні ризи.

Звертаю увагу на макет Євангелії, кистей рук з перами та мощами чотирьох її авторів: Матвея, Івана, Марка, Луки (у церкві є мощі усіх 12-ти апостолів. – В. Ш.). На Священній Книзі – Біблійні персонажі. Виявляється, сюжет бориславські священнослужителі запозичили з музею базиліки Санта Марія Маджоре, що в Римі. Євангелія вирізьблена з дерева та позолочена місцевими різьбярями: Олександром Гагатком, Михайлом Фецяком, Михайлом Попелем з Калинова.

На одному з мощовиків читаю: «Святий Філолог». Виявляється, він є покровителем письменників, поетів, вчителів. Його іменем названа наука філологія. Святий Юст – взяв під опіку юристів, Святий Пантелеймон – медиків, а Франциск Салезький – журналістів. Неправда, що святі схожі між собою. Людські душі різняться між собою більше, ніж обличчя. Святі мали різні походження, обдарування.

“Святі – наші помічники та заступники перед Всевишнім, провідники між Богом і людьми, – пояснює отець Роман Василів. – Вони вимолюють у Господа благодать і передають її нам. За життя святі творили чудеса – і після смерті їхні мощі є чудодійними. Де святий проявив найбільше чудо, таким титулом і наділений. Та все ж до кожного святого можна молитися з будь-яким проханням. У церковній Книзі відгуків зафіксовано випадки, коли Святий Пантелеймон допоміг дітям і дорослим зцілитися від виразки шлунку, вузлів на щитовидній залозі, хребтової грижі, дерматиту”.

«Японець ошелешений від помочі святинь»

“Багато хворих зцілилися і від мощей ліванського Святого Шарбеля, – продовжує священик. – Звернулася до мене жінка: «Отче Романе, через ревматоїдний артрит я колін зігнути не могла. Клала праву руку на капсулу з мощами Шарбеля – відчувала холод, клала ліву – тепло. Я щиро молилася, просила у святого здоров’я – й одужала». З допомогою мощів Шарбеля від ревматоїдного артриту вилікувалася і хвора дівчинка з Борислава, – за неї молилася її матір. В жінки з Надвірної на руках був такий сильний свербіж, що шкіру до крові роздирала. Ані знахарки, ані екстрасенси допомогти не могли. А біля ікони та мощів Шарбеля зцілилася. Мешканка Потелич Жовківського району стверджувала, що вилікувалася від хвороби серця. «Пила таблетки – почувалася добре, – казала. – Таблетки закінчувалися – ставало зле. Після молитви до Шарбеля – як на світ народилася».

“В історії нашої церкви, – отець Роман підводить мене до мощів Святого Йосафата, – зафіксовано близько сорока зцілень від захворювань зору за допомогою мощів цього святого. Кілька років тому кандидат у народні депутати Ігор Курас привіз до церкви японську делегацію. Її керівник мав слабкий зір, боліло око, з нього постійно текли сльози. Дивлюсь: японець прикладає руку до мощів Святого Йосафата і молиться хвилин, може, десять. Потім зустрічаю пана Кураса. «Японець ошелешений від помочі наших святинь, – каже. – Він уже… без окулярів ходить».

– Покровителем дому, роботи, фінансів є чудотворець Спиридон Тримифунтський, – продовжує отець Роман. – Народився у 270-му році, помер у 348-му, а температура його тіла нині – плюс 36,6*С. Тіло його зберігається на острові Корфу (Греція). Щороку на мощах цього святого міняють черевики, бо… зношуються. Якось жінка розповідала: син не мав роботи. Вона читала «Дев’ятницю», клала руку на мощі Спиридона і молилася за сина. Що ви думаєте? Десь за тижнів два влаштувався на роботу. Святий Спиридон допомагає у бізнесових справах. А знаєте, хто захистить від чар, ворожби, заздрощів? Святий Бенедикт. Та обов’язково носіть медальйон з його зображенням. Медальйон вішають також у помешканнях над вхідними дверима хрестом до стіни. В оселі, де є «медальйон Бенедикта», не мають сили ні ворожба, ні чари. Його навіть замуровують у фундамент або стіну під час будівництва дому.

Якщо щось загубите, моліться до Святого Антонія Падевського, – і знайдете втрачене. …Блаженна Єлисавета Канорі Мора – заступниця зраджених та розлучених. Її вважають покровителькою доброї долі, бо допомагає знайти «другу половинку» на все життя. До неї моляться ті, хто не може вийти заміж, одружитися. Вживання крапель єлею, освяченого на її мощах, знімає «вінок безшлюбності». …Потужну силу має і блаженна Анна Марія Таїджі, – зміцнює родини, об’єднує подружжя, вселяє мир і спокій у родини, рятує від депресії та онкології (ми зафіксували 21 такий випадок). Жінка з Борислава, наприклад, в якої був рак грудей, молилася до святої Анни, а її іконку клала собі на груди. Потім обстежилася на новітній медичній апаратурі. Пухлини не підтвердилося. На радощах, гроші, які жінка назбирала на операцію, віддала на облаштування апостольського мощовика. Ще в однієї мешканки Борислава (працівниці дошкільної установи) теж була пухлина. Молилася до Святої Анни, клала руку на її мощі, – пухлина почала зменшуватися і зникла. Якось у записці читаю: «Дякую Анні Марії Таїджі за те, що зцілила мене від онкології». Підпис: Оксана зі Львова.

Щоб я переконалася у правдивості зцілень, отець Роман показує записи у Книзі відгуків. Ось один з них: «У липні 2009-го мені поставили діагноз: злоякісна пухлина шийки матки. Прийняла курс хіміотерапії, на одужання не сподівалася. Надія була лише на Всевишнього. Все життя пропрацювала екскурсоводом, возила туристів по святих місцях. У церкві Святої Анни молилася до всіх святих. Я… одужала». Підпис: Леся зі Львова, січень 2015-го.

Ікони… замироточили

Зупиняємося з отцем Романом біля мощів Святої Джемми Ґалґані і Марії Ґоретті – екзорцистів, які захищають від демонів. Отець Роман радить: покладіть руку на ікону Святої Джемми Ґалґані. З людиною з чистими помислами нічого не стванеться, а в яку вселився біс – почне кидати.

Святий Боніфатій, виявляється, зцілює від пияцтва. Кілька років тому священик з Винник, отець Петро, привіз у бориславський храм чоловіка, який не міг вилікуватися від алкогольної залежності. Так-от: єлей Святого Боніфатія дружина крапала йому у страви і молилася. На здивування сім’ї, чоловік перестав заглядати в чарку, – це підтвердив священик з Винник.

– Хто не може завагітніти, молиться до Святого Домініка Савіо, – каже отець Роман. – Ми зафіксували 37 випадків зцілення від непліддя. Завдяки мощам цього святого у пар з Івано-Франківська, Червонограда, Стрия, Стебника народилися двійнята, а з Красного – трійнята.

З отцем Романом підходимо до мощовиків іменних покровителів, прикладаємо руки до їхніх мощів, молимося, просимо благословення, дякуємо за наші імена та заступництво.

– Ікони Святих Світлани та Варвари… замироточили, – каже священик. – Якщо в дитини два імені – має подвійний захист. Людина може молитися до будь-якого святого, а до свого покровителя – зобов’язана. Єлеями, освяченими на мощах святих, змащують хребет, суглоби, ставлять хрестики на чолі, в області сонячного сплетіння, вживають разом зі свяченою водою.

Незабаром церква збагатиться мощами ще 300 святих. Перед мощами своїх заступників на Небі зможуть помолитися люди з рідкісними іменами: Ангеліни, Діани, Вікторії, Зоряни, Аркадії. З’явиться мощовик Святого Егідія (покровителя від землетрусів), Святого Йосифа з Купертіно (Італія). Володів даром… літати. Захищає льотчиків, космонавтів та студентів.

– Священики в Європі розповідали: перед сесією багато студентів у храмі моляться до Святого Йосифа з Купертіно, а іконки з його зображенням беруть зі собою на іспити, – каже отець Роман. – Успішно здають іспити, і, що цікаво, тягнуть саме ті білети, які вивчили. Всі мощі підтверджені документами і завіреними Папою Римським, – з його підписом та печаткою.

Молитва до Животворящого Хреста

Нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай вони щезнуть; як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, що люблять Бога і осіняють себе знаком Хреста і в радості проказують: радуйся, Пречистий і Животворящий Хресте Господній, Ти проганяєш бісів силою на Тобі розп’ятого Господа нашого Ісуса Христа, що в ад зійшов і силу диявольську подолав, і подарував нам Тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречистий і Животворящий Хресте Господній ! Допомагай мені зі Святою Владичицею Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки! Амінь.

Молитва до Святого Спиридона Тримитійського

О всеблаженний святителю Спиридоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче! Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя Чоловіколюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі Своєю милістю! Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров’я душевне й тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога. Але на славу Його та на прославлення твого заступництва! Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки й диявольських підступів! Будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичем мореплавців. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому користному, що потребують на спасіння! Щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Тройці Святій славимого, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Святого Йосифа з Купертино

(про допомогу у навчанні)

Святий Йосифе з Купертино, ти усім серцем полюбив Євангелію, Пресвяту Євхаристію. Вірний сину Пречистої Матері Діви Марії. Святий радості, учителю молитви, покровителю студентів, прийми з любов’ю мою молитву. Ти у своєму житті мав велике довір’я до Бога і сподівався повсяк час на Його допомогу тому і здолав усі труднощі. Заступися за мене перед Богом, щоб подав мені ласку, якої так потребую. Заохочуй і потягай мене своїм прикладом, щоб я піднявся на вершини святості, щоб разом з тобою дякував Господеві за Його Нескінченну Доброту і Милосердя. Випрошуй мені міць Святого Духа, яка мене підтримає на довгій дорозі життя, щоб я, як і ти, залишився вірним Євангелії. Амінь.

Фото Валентини Шурин