Сьогодні у дворику Ратуші відбудеться вистава «Коли ангели спускаються на землю»

Різдво у Львові триває. Сьогодні, 9 січня, у дворику Ратуші Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» покаже виставу «Коли ангели спускаються на землю». Вистава відбудеться о 17.00, 18.00, 19.00 та 20.00.

«І 7, і 8 січня вистави відбувались. Кожна вистава збирала від 50 до 150 глядачів. Сьогодні буде чотири вистави. Радо усіх запрошуємо», – зазначає Ярослав Федоришин, директор театру «Воскресіння».

Ціна квитків: дорослий – 70 грн, дитячий – 30 грн. Квитки можна придбати завчасно в касі театру «Воскресіння» або безпосередньо в Ратуші перед виставою. Також квитки продаються на сайті: www.ticketclub.com.ua.

Тривалість вистави 40 хв.