“Шахтар” таки поїхав зі Львова

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між “Шахтарем” і “Сельтою” прийме стадіон Металіст у Харкові.

Про це офіційно повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична в Facebook.

За її словами, рішення остаточно прийняте тільки стосовно гри Шахтаря і Сельти, однак вона розраховує на те, що Харків прийме матчі і більш пізніх стадій турніру.

“Рішення прийнято. Остаточно. Ліга Європи. Шахтар – Сельта. Харків, 23 лютого. Матчі Ліги Європи 2017 з футболу пройдуть у нас (сподіваюсь саме на матчі)”, – написала Світлична.