СБУ викрила схему отримання бойовиками виплат з бюджету України

Більше 800 осіб отримували соцдопомогу під виглядом переселенців

Служба безпеки України виявила у районі проведення АТО отримання бойовиками соціальних виплат з державного бюджету. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.

“У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн”, – повідомили правоохоронці.