Різдвяна хода звіздарів (фоторепортаж)

8 січня у Львові відбулася вже традиційна хода звіздарів. Це захопливее дійство пройшло в рамках фестивалю «Спалах Різдвяної зірки». Незважаючи на морозну погоду, участь у святковій ході взяли багато учасників, серед яких були діти та сімейні колективи. З колядками у супроводі народних музик колона від храму Пресвятої Євхаристії, що на площі Музейній, пройшла на площу Ринок, далі вулицею Театральною на проспект Свободи, до пам’ятника Тарасові Шевченку і до головної ялинки Львова. Тут на сцені відбулися урочистості, церемонія посвяти у звіздарі та виступи Різдвяних вертепів.

Фото Володимира Дубаса