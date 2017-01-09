Проїзд дорогами Львівщини забезпечено

За оперативними даними, проїзд автомобільними дорогами загального користування на Льввіщині забезпечено в повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Дорожники використали 500 т піщано-соляної суміші. Для очищення від снігу та обробки протиожеледними засобами на автомобільних дорогах загального користування працювало 87 одиниць спеціальної техніки.

Учора, з 22.00 до 8.00 ранку було обмеження руху для великогабаритного транспорту на автомобільній дорозі H-09 Львів-Бібрка-Рогатин -Івано-Франківськ.

Станом на 8.00 ранку всі обмеження руху вантажівок зняті.

9 січня, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині буде хмарно. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на північно-східний, 9 – 14 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря вдень 8 – 13°С морозу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням бути вкрай обережними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.