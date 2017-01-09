Прибуття американської військової техніки в Європу. Ексклюзивні фото

Цими днями до німецького порту міста Бремергафен прибула американська військова техніка, яка надалі буде розміщена по нових військових базах НАТО, зокрема у Польщі та Прибалтиці.

За інформацією заступника головнокомандувача сухопутними військами НАТО в Європі генерал-майора Тімоті Мекгваєра, в період з 6 по 16 січня цього року з міста Бремергафен у напрямку Польщі вирушатимуть по три потяги в день. Загалом, буде відправлено близько 900 вагонів з різноманітною військовою технікою, зокрема і 87 танків. Колісна техніка буде також частково рухатися у невеликих колонах дорогами Німеччини і Польщі. Операція НАТО під назвою «Атлантична рішучість» передбачає передислокацію 4000 американських солдат 3-ї окремої бригади 4-ї сухопутної дивізії армії США з штату Колорадо на східний кордон НАТО у країни Прибалтики та Польщі.

Фото Віталія Дубаса, спеціально для «Львівської газети»