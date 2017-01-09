Помер відомий український історик

На 87-му році пішов із життя відомий український історик, доктор історичних наук Юрій Сливка. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook.

“В дорозі на Київ наздогнала сумна звістка про смерть одного з моїх Вчителів – Юрія Сливки. Вічная пам’ять!” – написав він.

Юрій Сливка навчався на історичному факультеті Ужгородського університету. Після завершення працював директором сільської школи. Невдовзі поступив до Львівського інституту суспільних наук, де працював аспірантом під керівництвом академіка Івана Крип’якевича, згодом завідував відділом. В останні роки життя Сливка – професор Львівської державної фінансової академії, завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін.

Юрій Сливка також є автором статей до 5-го і 6-го томів восьмитомної “Історії Української РСР” (Київ, 1977) та Енциклопедії історії України.