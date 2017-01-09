Погода на завтра: снігопади майже припиняються, йде потепління

За даними синоптиків, нічні морози ще протримаються, але вдень стовпчики термометрів трохи піднімуться.

Завтра, 10 січня, в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі -9 …- 11 градусів, вдень -4 …- 6 градусів, повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході хмарно з поясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14 …- 19 градусів, вдень -6 …- 10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8 …- 13 градусів, вдень -4 …- 9 градусів.

У центрі хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6 …- 10 градусів, вдень -2 …- 7 градусів.

На сході хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі -6 …- 1 градус, вдень -2 …- 7 градусів.

На півдні хмарно із проясненнями, невеликий сніг, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі -5 …- 10 градусів, вдень -2 …- 7 градусів.