На трасі Київ – Чоп застряг автобус із туристами, що їхали з Німеччини до Києва

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ – Чоп, поблизу с. Вербляни Буського району.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 8.00 через технічну несправність зупинився туристичний автобус “Неоплан”, який слідував за маршрутом м. Констант (Німеччина) – м. Київ.

В автобусі перебували 26 людей, зокрема троє дітей.

Керівництво Буської РДА організувало обігрів та харчування пасажирів автобуса в ресторані “Петрова садиба”.

О 13.55 зі Львова на заміну прибув автобус, пасажири прослідували за маршрутом.