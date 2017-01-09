На маршрутах у Львові працює понад 400 одиниць громадського транспорту

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», станом на 10.00 на маршрутах працює 321 автобус. За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», станом на 10.00 год виїхало 56 трамваїв та 41 тролейбус.

«Випуск машин на маршрути триває. Автобуси розігрівають у боксах на території автопарків», – додав Віктор Щир, начальник управління транспорту ЛМР.

За даними ЛКП «Львівавтодор», станом на 10.00 год в місті працює: 60 автобусів АТП 14630, 101 автобус АТП №1, 44 автобуси «Міра і К», 60 автобусів «Фіакр» та 56 автобусів «Успіх БМ».

План випуску автобусів на сьогодні становить 431 машина. Отож, станом на 10.00 на маршрутах працює майже 75% автобусів.