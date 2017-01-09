На Львівщині розшукують водія, який збив пішохода і втік

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 січня, близько 22.00, на автодорозі «Львів – Шегині», у селі Твіржа Мостиського району.

Водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на 50-річного місцевого мешканця. Водій з місця автопригоди втік.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд та особу водія, котрий був за кермом. Призначено ряд експертиз.

Усіх, хто може надати інформацію про ДТП, прохання звертатись у Мостиський відділ поліції або на оперативну лінію 102.