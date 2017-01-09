На Львівщині 828 колядників встановили рекорд України, виконавши “Нова радість стала”

У неділю, 8 січня, у Дрогобичі на площі Ринок встановлено рекорд України з наймасовішого виконання коляди. «Нова радість стала» на центральній міській площі виконали одночасно 828 колядників.

Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

«Відому, мабуть, кожному коляду “Нова радість стала” разом виконали 828 осіб. Цей факт зафіксували представники Книги рекордів України, видавши відповідний Сертифікат про “Рекорд за наймасовіше виконання різдвяної коляди”», – йдеться у повідомленні на сайті Дрогобицької міськради.

Виконували різдвяну пісню учасники Зразкового ансамблю «Чарівна сопілка» ПДЮТ, відомий дует «Ярослав-На», міські чиновники на чолі з мером Дрогобича Тарасом Кучмою та мешканці міста.