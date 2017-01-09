Марія Музичук відмовилася їхати до Ірану на ЧС-2017 через хіджаб

Українська шахістка, екс-чемпіонка світу Марія Музичук відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Іран, який відбудеться в лютому 2017 року, через вимогу носити хіджаб.

“Наступний наш турнір з Анною – Gibraltar-Open. Ми туди щороку їздимо останні кілька років. Що стосується Чемпіонату світу-2017 в Ірані, то я вирішила відмовитися від участі, бо абсолютно очевидно, що Іран не підходяща країна для такого престижного змагання. Ы це неправильно, що ті шахістки, які відмовляються їхати до Ірану і носити хіджаб, просто ні за що втрачають право грати в чемпіонаті світу”, – повідомила вона в інтерв’ю Сensor.net.ua.

Водночас сестра Марії – Анна Музичук, яка в кінці 2016 року стала чемпіонкою світу з рапіду і бліцу в Досі (Катар), вирішила поїхати до Тегерана.

“Так, Аня підписала контракт. Ми з нею розмовляли про це, але для неї стати чемпіонкою світу – мрія всього життя”, – додала Марія.