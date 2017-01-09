Львівський гурт Troye Zillia записав міні-альбом колядок “Різдво” (аудіо, відео)

“RIZDVO” – це польсько-український проект, який відкриває нове звучання гурту і представляє композиції у різних жанрах – лаунж, соул та фолк

Альбом розпочинається давньою колядкою «Рай Розвився», яку солістка гурту записала з уст 95-річної бабці Оксани, яка живе у Канаді. «Це було справжнім дивом, одного дня, коли я вже пакувала речі на літак до Львова, чомусь подумалось спитати у бабці Оксани, чи заспівала б вона мені колядки і взагалі різні українські народні пісні. І бабця почала співати, я швидко натисла кнопку запису на телефоні і потім берегла ці файли довгий рік, поки не вирішила знов туди зазирнути. Це було рік тому, а вже цього року ми записали “Рай Розвився” у наш альбом RIZDVO.»

В альбомі є і дуже знана колядка «Бог Предвічний» – саме з цієї пісні і стартував три роки тому гурт Troye Zillia. «Інколи на вибір пісень до репертуару впливають наші фанати – вони прямим текстом або натяками кажуть – а заспівайте цю пісню. Так було і з «Бог Предвічний», – розповідають учасники гурту.

Ще дві композиції – щедрівка «Пави» та різдвяна пісня «Спи Ісусе» – це експеримент гурту у стилі етно-лаунж, який став відкриттям для самих учасників. Хоча варто згадати, що у першому альбомі гурту «In Ukrainian» є композиція «Ніч яка місячна», яка теж дихає цим стилем. Тож цілком ймовірно, що у майбутньому Troye Zillia поверне саме у цей стиль музики.