Квінтет Гарнізонного храму привітав вірян колядкою у соцмережі (аудіо)

Квінтет Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла привітав у мережі вірян колядкою на слова Марійки Підгірянки.

Наприкінці Різдвяних свят на Фейсбук-сторінці квінтету Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла з’явилося аудіо зі співом колядки.

“Торжествуймо разом з усією вселенною, бо до землі прихилилися небеса! Бог прийшов на землю, людина ж на небо вийшла. Пастухи проповідують чудо, мудреці приносять дари, а ми Йому недостойними устами ангельську хвалу заспіваймо!”

Слова – Марійки Підгірянки. Музика – с. Соломія Тесля. Аранжування с. Соломія Тесля, Володимир Пунько.