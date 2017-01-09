Кличко став наймедійшнішим мером України, Садовий – третій

За результатами медіамоніторингу, проведеного проектом «Медіатека», Андрій Садовий зайняв третє місце за рівнем медійності серед мерів України.

За 2016 рік ім’я очільника Львівської міської ради згадувалося в українському інформаційному просторі 10888 разів.

«Медіатека» — система автоматичного моніторингу інтернет ЗМІ, преси, ТБ, радіо, «Facebook» та блогів. Серед партнерів компанії — комерційні компанії, Кабінет Міністрів України, інтернет-видання «Телекритика» та багато інших.

В рамках роботи проекту аналітики досліджують згадуваність різних соціально-політичних явищ (прийняття безвізового режиму, децентралізація), медійних особистостей (Міхеіл Саакашвілі, Надія Савченко, Ігор Коломойський та Валерія Гонтарєва), брендів (виробники автомобілів, соків, найбільші гравці інвестиційного ринку, тощо). Крім того, вони формують різні топи.

Наприклад, рейтинг згадуваності очільників обласних державних адміністрацій.

5 січня аналітики проекту опублікували на своїй сторінці в «Facebook» рейтинг згадуваності міських голів. На їх думку, очільники обласних центрів задають тон у місцевій політиці. А публічність і відкритість один з трендів в сьогоднішньому політикумі.

Аналітики проекту дослідили згадуваність 22 двох міських голів за 2016 рік. Під час моніторингу не враховувалися території, тимчасово не підконтрольні Україні. В трійку лідерів окрім Андрія Садового увійшли очільники КМДА та Харківської міської ради — Віталій Кличко та Геннадій Кернес відповідно. Кличко набрав 55410 згадок. Ім’я Кернеса фігурувало в інформаційному просторі 20312 разів.

Окрім активної роботи зі ЗМІ, Садовий також використовує в своїй промоції соціальні мережі. На його публічній сторінці в «Facebook» 91 938 підписників.

Довідка: Результати сформовані при використанні системи моніторингу медіа «Медіатека». Було досліджено понад 13 млн. повідомлень, з них 1,5% — стенограми ТБ, 0,7% — стенограми радіо, 2% — матеріали друкованих ЗМІ, 15,6% — повідомлення Facebook, решта інтернет медіа та інформагентств.

Денис Старостін, проект «Медіатека»