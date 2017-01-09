Голови РДА прозвітують про виконану роботу

З 12 січня до 24 лютого голови районних державних адміністрацій Львівщини відзвітують про проведену роботу у 2016 році та перспективні плани на цей рік
Відповідні графіки проведення уже затвердив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, повідомляє прес-служба ЛОДА.
Першими публічно перед громадою розкажуть про свою роботу та окреслять основні завдання на 2017 рік очільники Сколівського, Жовківського та Буського районів.
Нагадаємо також, що звітуватимуть й директори департаментів Львівської ОДА. На їх звіти запрошено представників громадської ради створеної при структурних підрозділах, експертного середовища, науки та керівників профільних підрозділів райдержадміністрацій і міст обласного значення.
Графік проведення звітів голів райдержадміністрацій перед громадськістю про проведену роботу у 2016 році та перспективи на 2017 рік
|
Назва району
|
Дата
|
Час
|
Сколівський
|
12.01
|
17:00
|
Жовківський
|
16.01
|
17:00
|
Буський
|
23.01
|
17:00
|
Городоцький
|
24.01
|
17:00
|
Пустомитівський
|
25.01
|
17:00
|
Перемишлянський
|
26.01
|
17:00
|
Миколаївський
|
27.01
|
17:00
|
Золочівський
|
30.01
|
17:00
|
Яворівський
|
31.01
|
17:00
|
Дрогобицький
|
01.02
|
17:00
|
Стрийський
|
02.02
|
17:00
|
Мостиський
|
03.02
|
17:00
|
Жидачівський
|
06.02
|
17:00
|
Самбірський
|
07.02
|
17:00
|
Сокальський
|
08.02
|
17:00
|
Кам.-Бузький
|
09.02
|
17:00
|
Бродівський
|
10.02
|
17:00
|
Радехівський
|
22.02
|
17:00
|
Ст.-Самбірський
|
23.02
|
17:00
|
Турківський
|
24.02
|
17:00