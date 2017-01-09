Голови РДА прозвітують про виконану роботу

З 12 січня до 24 лютого голови районних державних адміністрацій Львівщини відзвітують про проведену роботу у 2016 році та перспективні плани на цей рік

Відповідні графіки проведення уже затвердив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Першими публічно перед громадою розкажуть про свою роботу та окреслять основні завдання на 2017 рік очільники Сколівського, Жовківського та Буського районів.

Нагадаємо також, що звітуватимуть й директори департаментів Львівської ОДА. На їх звіти запрошено представників громадської ради створеної при структурних підрозділах, експертного середовища, науки та керівників профільних підрозділів райдержадміністрацій і міст обласного значення.

Графік проведення звітів голів райдержадміністрацій перед громадськістю про проведену роботу у 2016 році та перспективи на 2017 рік

Назва району

Дата

Час

Сколівський

12.01

17:00

Жовківський

16.01

17:00

Буський

23.01

17:00

Городоцький

24.01

17:00

Пустомитівський

25.01

17:00

Перемишлянський

26.01

17:00

Миколаївський

27.01

17:00

Золочівський

30.01

17:00

Яворівський

31.01

17:00

Дрогобицький

01.02

17:00

Стрийський

02.02

17:00

Мостиський

03.02

17:00

Жидачівський

06.02

17:00

Самбірський

07.02

17:00

Сокальський

08.02

17:00

Кам.-Бузький

09.02

17:00

Бродівський

10.02

17:00

Радехівський

22.02

17:00

Ст.-Самбірський

23.02

17:00

Турківський

24.02

17:00