Голови РДА прозвітують про виконану роботу

З 12 січня до 24 лютого голови районних державних адміністрацій Львівщини відзвітують про проведену роботу у 2016 році та перспективні плани на цей рік

Відповідні графіки проведення уже затвердив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Першими публічно перед громадою розкажуть про свою роботу та окреслять основні завдання на 2017 рік очільники Сколівського, Жовківського та Буського районів.

Нагадаємо також, що звітуватимуть й директори департаментів Львівської ОДА. На їх звіти запрошено представників громадської ради створеної при структурних підрозділах, експертного середовища, науки та керівників профільних підрозділів райдержадміністрацій і міст обласного значення.

Графік проведення звітів голів райдержадміністрацій перед громадськістю про проведену роботу у 2016 році та перспективи на 2017 рік