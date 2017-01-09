Де у Львові можна порятуватися від холоду

Сьогодні у Львові пункт обігріву працюватиме в Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул Кирилівській, 3а. Також сьогодні вночі буде відкритим приміщення на вул. Сербській, 15.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Від завтра не працюватимуть пункти обігріву у шести школах, але залишається працювати в цілодобовому режимі Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян», – розповіла Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики ЛМР.

«Ми ухвалили рішення, що пункт обігріву на вул Сербській, 15 сьогодні вночі ще працюватиме. Роботу пункту призупинимо завтра зранку», – розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької РА.

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул Кирилівській, 3а, працюватиме у цілодобовому режимі протягом зими, відповідно до температурних режимів.

«Пункт обігріву у нас працюватиме цілу зиму, залежно від холодів. Вдень усі охочі можуть зайти в Центр зігрітись, випити гарячого чаю. Прохання до усіх небайдужих людей допомогти зі взуттям та теплим одягом. У кого є така можливість, просимо речі приносити на вул Кирилівську, 3а», – розповів Олександр Бородін, директор Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян.

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Нагадаємо, впродовж 5-8 січня у Львові цілодобово патрулювали наряди поліції та Муніципальної дружини та цілодобово працювали три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів, який буде відкритим до 21:00 год. 8 січня). Також з 9:00 до 18:00 год. були відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі: у Галицькому районі – середня загальноосвітня школа №9, вул. М. Коперника, 40; у Личаківському районі – БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99; у Залізничному районі – спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул. Патона, 7; у Сихівському районі – середня загальноосвітня школа №84, вул. Зубрівська, 30; у Шевченківському районі – ЗОШ №22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7; у Франківському районі – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83, вул. Івана Пулюя, 16.

Забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста – лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-ій міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.