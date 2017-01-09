Білорусь ввела безвізовий режим для 80 країн

Іноземці зможуть перебувати на території країни не більше п’яти днів.

Президент Білорусі Аляксандр Лукашенка підписав указ про п’ятиденний безвізовий режим для громадян 80 країн. Про це повідомила прес-служба білоруського президента.

“Документом встановлюється безвізовий порядок в’їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в’їзді через пункт пропуску через державний кордон Національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилії, Індонезії, США, Японію і інші держави”, – відзначили в прес-службі.

За інформацією прес-служби, в першу чергу, це сприятливі в міграційному плані країни, стратегічні партнери Білорусі і держави, в односторонньому порядку встановили безвізовий режим щодо білоруських громадян. Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

“Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, що мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорта до уваги прийматися не будуть”, – ідеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що для в’їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ для виїзду за кордон, грошові кошти (на кожен день перебування суму в валюті або білоруських рублях, еквівалентну не менше ніж двох базових величин = Br46), медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусі.

“Встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії (дані рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється)”, – додали в прес-службі.

Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.