Жителька Сум украла з магазину у Львові пальто

У Галицький відділ поліції 4 січня, о 14.15, з заявою про крадіжку звернувся менеджер одного з магазинів, розташованого у торговельному центрі. Чоловік повідомив, що з вітрини магазину було викрадене жіноче пальто вартістю шістсот гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна 42-річна мешканка міста Суми. Речовий доказ (викрадене пальто) у зловмисниці вилучено. Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, вирішується питання його кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України.