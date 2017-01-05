Завтра в центрі Львова Олег Скавиш потягне зубами великі сани

Благодійний марафон «Разом потягнемо» триває.

За підтримки управління молоді та спорту Львова 6 січня, о 13:00, на просп. Свободи (газон стометрівки) Олег Скавиш здійснить тренування перед встановленням нового рекорду. Цього разу він спробує потягнути великі сани.

А власне рекорд планують встановити 13 січня 2017 року. Встановлення рекорду Олег присвячує добрій справі: спільно з благодійним фондом “Крила Надії” він збирає кошти для дітей з онкологічними захворюваннями, а своїм силовим шоу цей незвичайний лікар-педіатр нагадує про те, що його маленькі пацієнти потребують уваги та допомоги.