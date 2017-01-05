З дачного будинку червоноградця поцупили побутової техніки на понад 3 000 грн.

Як встановили працівники Червоноградського відділу поліції, 29-річний місцевий мешканець розбив вікно і проник усередину дачного будинку

На оперативний номер 102 Червоноградського відділу поліції 4 січня надійшло повідомлення від 46-річного місцевого мешканця. Чоловік розповів, що з його дачного будинку викрадено телевізор «Електрон», електрочайник, магнітолу «Айва» та металобрухт. Сума завданих збитків становить більш ніж три тисячі гривень.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник проник у приміщення, розбивши вікно будинку. Злодієм виявився 29-річний місцевий житель, у якого поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.