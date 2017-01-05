Воїнам 2 Галицької бригади вручили зброю (фото)

Зброю, яка буде поряд із військовослужбовцями увесь період проходження строкової служби, вручили молодому поповненню 1-го стрілецького батальйону 2 Галицької бригади у Львові

Про це інформує сайт Національної гвардії України.

«Важливо зберігати цей військовий ритуал, який своїм корінням сягає далеко в історію, – говорить командир 2 роти 1 стрілецького батальйону капітан Володимир Зубрицький. – Ви урочисто отримуєте зброю, з якою виконуватиме свій військовий обов’язок. Увесь час своєї служби, кожен військовослужбовець має утримувати зброю в належному стані, чистити та доглядати, тим самим підтримуючи свою бойову готовність».

Кожен, хто отримав автомат, розписувався у відповідних документах та приймав привітання від командира. Під час заходу було видно, що молоді солдати хвилюються.

«Сьогодні нам вручили бойову зброю, з якою ми будемо захищати нашу державу. Я ніколи не думав, що буду так хвилюватись під час цього заходу, адже видавши зброю, держава показала що довіряє нам як захисникам», – поділився враженнями солдат Дмитро Чигринський.

Текст і фото: Аліна Новікова