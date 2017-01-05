Восени на Львівщині планують провести “Людкевич Фест”

Шанувальників творчості Людкевича запрошують до участі у мистецькому проекті

Мистецьке об’єднання “Collegium musicum” шукає виконавців, лекторів, музикознавців, консультантів, експертів, істориків, волонтерів та меценатів для проведення фестивалю “Людкевич Фест”, а також конструктивні ідеї та рішення до однойменного проекту.

Про це повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Фестиваль планують провести восени цього року. Його завдання – організувати цикл концертів та лекцій в доступній формі про композитора і громадського діяча ХХ сторіччя Станіслава Людкевича. А також розкрити майже невідомі сторони творчості і зокрема, віхи камерно-інструментальної та симфонічної музики.

Всім охочим долучитися до проекту варто ознайомитись із деталями на сайті: http://collegiummusicum.com.ua/news/lyudkevych-fest-narodzhennya-ideyi/