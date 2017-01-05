Водіїв закликають до обережності – завтра на дорогах Львова та області ожеледиця

Водіїв закликають бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами та вмикати фари

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 6 – 9 січня на дорогах Львова та Львівської області – ожеледиця. Отож, водіїв застерігають бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами та вмикати фари.

Зокрема, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим хто виїхав – бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Особливе прохання до водіїв великогабаритного транспорту при погіршенні погодних умов – об’їжджати Львів, адже такий транспорт часто спричиняє обмеження руху.

Також усіх водіїв просять не залишати автомобілів на проїзній частині та недозволених місцях, аби не заважати техніці очищувати дороги.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, завтра, 6 січня, у Львові часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 – 14 м/с, поривчастий, слабка хуртовина. Температура повітря вночі 16 – 18° морозу, вдень 14 – 16° морозу.

7 січня очікується часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 17 – 22° морозу, вдень 13 – 18° морозу.

8 січня прогнозується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 17 – 22° морозу, вдень 9 – 14° морозу.

9 – 10 січня – переважно без опадів. Температура повітря 9 січня вночі 14 – 19º морозу, вдень 7 – 12° морозу; 10 січня вночі 13 – 18º морозу, місцями до 23º морозу; вдень 5 – 10° морозу.