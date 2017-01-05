Віднині оформити паспорт у формі ID-картки можна у ЦНАПах Львова

Від сьогодні, 5 січня, у Центрах надання адміністративних послуг міста Львова після спеціально проведених навчань розпочинають надавати послугу з оформлення та видачі паспортів у формі ID-картки громадянина України, а також для виїзду за кордон. Усі документи оформляють одразу у Центрі.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Як розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик, у кожному Центрі надання адміністративних послуг облаштоване одне робоче місце, яке дозволяє надавати відвідувачам таку послугу, проте згодом, оцінивши затребуваність послуги, за потреби збільшать робочі місця, щоб уникати черг і максимально забезпечити потреби відвідувачів.

«Поки що є одна робоча станція, можна приходити в Центр, отримувати інформацію, оплатити послугу, замовити, якщо потрібно, необхідні додаткові документи (оформлення довідки чи місця проживання тощо), також скористатись сервісом попереднього запису на прийом. Побачимо затребуваність цієї послуги, усі технічні моменти, і на цей рік плануємо закупівлю також додаткових робочих станцій для того, щоб у повній мірі задовольнити бажання відвідувачів у наданні даної послуги. Спільно з працівниками Міграційної служби України пройшли відповідне навчання і тепер починаємо цю роботу.

Всі документи оформляються одразу на місці, одразу відбувається фотографування. Обладнання сучасне, закуплене згідно з вимогами Міграційної служби України, є зв’язок з демографічним реєстром, тобто усі необхідні дані ми передбачили і належним чином облаштували, щоб послуга була належної якості. Запрошуємо львів’ян скористатися даною послугою», – зазначила директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Перелік документів і розмір оплати за дану послугу буде повідомлено згодом на сторінці Центру надання адміністративних послуг Львова за посиланням: https://www.facebook.com/cnaplviv/