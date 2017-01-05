В апараті ЛОДА є вакансії

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Зокрема:

– провідного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та внутрішнього аудиту апарату Львівської обласної державної адміністрації;

– спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату Львівської обласної державної адміністрації.

Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

-копію паспорта громадянина України;

-письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

-письмову заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копію (копії) документа (документів) про освіту;

-заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками;

-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 245 до 18:00 год 26 січня 2017 року.

Контактна особа: Світлана Мандюк, тел: 0322 999 492, e-mail: sv_mandyuk@loda.gov.ua.

Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 31 січня 2017 року о 10:00 год, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та внутрішнього аудиту апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 31 січня 2017 року о 12:00 год, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.