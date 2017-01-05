В апараті ЛОДА є вакансії

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Зокрема:
– провідного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та внутрішнього аудиту апарату Львівської обласної державної адміністрації;
– спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату Львівської обласної державної адміністрації.
Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий.
Для участі у конкурсі слід подати документи:
-копію паспорта громадянина України;
-письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
-письмову заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
-копію (копії) документа (документів) про освіту;
-заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками;
-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 245 до 18:00 год 26 січня 2017 року.
Контактна особа: Світлана Мандюк, тел: 0322 999 492, e-mail: sv_mandyuk@loda.gov.ua.
Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 31 січня 2017 року о 10:00 год, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.
Конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та внутрішнього аудиту апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 31 січня 2017 року о 12:00 год, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.