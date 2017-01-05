Уже завтра у Львові оживе різдвяна шопка

Різдвяну шопку можна буде знайти поблизу фонтану «Діана» на площі Ринок в часі різдвяних свят

Цього року шопка матиме оновлену конструкцію.

«Ми врахували досвід попередніх років та удосконалили конструкцію шопки, аби краще було видно всіх персонажів і тваринок. Також зробили її такою, щоб львів’янам та гостям міста було зручніше сфотографуватися», – зазначиал Оля Мадей, координатор живої шопки.

Ролі Марії, Йосифа, ангела, трьох царів та пастушка виконуватимуть львівські пластуни. Також у шопці житимуть тваринки: овечки, телятко й ослик. Їх щодня доставлятимуть до центру Львова, а ввечері повертатимуть додому. У шопці можна буде сфотографуватись. А хто любить співати, зможе також заколядувати разом із персонажами святої родини.

Шопка працюватиме 4 дні: з 6 до 9 січня.