Управлінням правової роботи юридичного департаменту ЛМР керуватиме Мирослав Гавриляк

У зв’язку зі вступом в дію із січня 2017 року нової структури Львівської міської ради, заступником директора юридичного департаменту, начальником управління правової роботи юридичного департаменту ЛМР став Мирослав Гавриляк.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Гавриляк Мирослав Леонідович народився 6 квітня 1975 року у місті Львові.

Освіта

В 1997 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка та здобув спеціальність «Правознавство».

Досвід роботи

З 3 листопада 1997 року до 1 січня 2003 року працював на посадах спеціаліст 1-ої категорії, головний спеціаліст юридичного відділу департаменту організаційного та інформаційного забезпечення Львівської міської ради.

3 2003 року до 30 грудня 2016 року працював на посаді заступник начальника юридичного управління Львівської міської ради.

В 2011 році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

З січня 2017 року працює на посаді начальника управління правової роботи юридичного департаменту Львівської міської ради.