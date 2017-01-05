У Старому Селі замінюють магістральний водопровід

Комунальники планують замінити ділянку трубопроводу довжиною понад 270 метрів

У селищі Старе Село тривають роботи із заміни збірного магістрального водогону діаметром 500 мм між свердловинами та насосною станцією. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал»

«Незважаючи на зимові свята та складні погодні умови, працівники Львівводоканалу виконують планові та аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах для підтримання стабільного водопостачання міста. Зараз триває заміна аварійної ділянки водопроводу на водозаборі у Старому Селі, тут уже проклали понад 100 метрів магістральному трубопроводу. Водночас тривають ремонтні роботи у місті, зокрема на вулиці Дністерській ми плануємо замінити близько 200 погонних метрів магістрального водогону, роботи триватимуть до кінця січня», – повідомив головний інженер Анатолій Шимоняк.

Нагадаємо, що з артезіанських свердловин водозабору у Старому Селі вода подається до споживачів Сихіського житлового масиву та сіл Старе Село, Будьків, Давидів. Пасіки Зубрецькі.