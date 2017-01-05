У Славську в гаражі згорів автомобіль

Унаслідок події ніхто з людей не постраждав

4 січня о 05:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в гаражі в сел. Славське Сколівського району по вул. Устияновича.

На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило дах будівлі і знищило автомобіль. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Пожежу локалізували о 06:58, повністю ліквідували о 07:41. Вогнем знищено дах і перекриття гаража повністю, автомобіль «УАЗ», господарський інвентар на площі 20 кв. м. На місці події працювали рятувальники ДПРП-55 сел. Славське.

Обставини події та причини виникнення пожежі встановлюють.